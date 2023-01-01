WebCatalog
Meeple

Meeple

app.meeple.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Meeple çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alıcılarınızın sözlerini + yapay zekayı kullanarak 10 kat daha fazla anlaşma yapın. Meeple.ai, satış çağrılarınızı analiz eder ve alıcılarınızın ihtiyaçlarını kendi sözleriyle ileten kişiselleştirilmiş mini siteler oluşturur.

Web Sitesi: meeple.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meeple ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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