macOSicons

macOS Monterey, Big Sur tarzında ücretsiz 5000'den fazla macOS uygulama simgesi. Tamamen açık kaynak ve topluluk liderliğinde.

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