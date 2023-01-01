NorseHub.luther.edu, bilgilerinizi yönetmek için öğrencilere, öğretim üyelerine ve personele, ebeveynlere, velilere veya vekillere self servis erişim sağlar. Daha önce Ebeveyn Portalı olarak adlandırılan Proxy Erişimi, başka bir kişinin hesap özeti, mali yardım teklifi, notlar veya bildirimler gibi sınırlı sayıda öğrenci bilgisini görüntülemesine olanak tanır.

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