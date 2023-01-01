WebCatalog
Norse Hub

Norse Hub

norsehub.luther.edu

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Norse Hub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

NorseHub.luther.edu, bilgilerinizi yönetmek için öğrencilere, öğretim üyelerine ve personele, ebeveynlere, velilere veya vekillere self servis erişim sağlar. Daha önce Ebeveyn Portalı olarak adlandırılan Proxy Erişimi, başka bir kişinin hesap özeti, mali yardım teklifi, notlar veya bildirimler gibi sınırlı sayıda öğrenci bilgisini görüntülemesine olanak tanır.

Web Sitesi: norsehub.luther.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, Norse Hub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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