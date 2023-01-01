WebCatalog
Plaid Portal

Plaid Portal

my.plaid.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plaid Portal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Plaid Portal ile paylaşılan verilerinize erişimi kontrol edin. Plaid, finansal hesaplarınızı sevdiğiniz uygulama ve hizmetlere güvenli bir şekilde bağlamanıza yardımcı olur. Plaid Portal ile, Plaid aracılığıyla kurduğunuz bağlantılara hangi uygulamaların erişebileceğini görüntüleyin ve kontrol edin.

Web Sitesi: my.plaid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plaid Portal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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