Plaid Portal ile paylaşılan verilerinize erişimi kontrol edin. Plaid, finansal hesaplarınızı sevdiğiniz uygulama ve hizmetlere güvenli bir şekilde bağlamanıza yardımcı olur. Plaid Portal ile, Plaid aracılığıyla kurduğunuz bağlantılara hangi uygulamaların erişebileceğini görüntüleyin ve kontrol edin.

Web Sitesi: my.plaid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plaid Portal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.