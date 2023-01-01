Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

App Store Connect ile uygulamalarınızı App Store'a kolayca yükleyin, gönderin ve yönetin. Bu araç paketi aynı zamanda satış raporlarını görüntülemenize, uygulama analizlerine erişmenize, kullanıcıları uygulamalarınızı TestFlight ile test etmeye davet etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Web Sitesi: appstoreconnect.apple.com

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