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App Store Connect

App Store Connect

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Web Sitesi: appstoreconnect.apple.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde App Store Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

App Store Connect ile uygulamalarınızı App Store'a kolayca yükleyin, gönderin ve yönetin. Bu araç paketi aynı zamanda satış raporlarını görüntülemenize, uygulama analizlerine erişmenize, kullanıcıları uygulamalarınızı TestFlight ile test etmeye davet etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Web Sitesi: appstoreconnect.apple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, App Store Connect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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