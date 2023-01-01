WebCatalog
PandaBuy

PandaBuy

pandabuy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PandaBuy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pandabuy uygulaması Çin'den kolayca ürün satın almanıza yardımcı olur. 0 hizmet ücreti ile satın alma, depolama ve nakliye hizmetleri sunuyoruz, siparişlerinizi yönetmeniz, HD fotoğrafları görüntülemeniz ve tek tıklamayla paylaşmanız için kullanıcı dostu özelliklerimiz var. Artık mesaj bombalarına son ve canlı gönderim verilerini sizinle paylaşıyoruz, herhangi bir sipariş vermeden önce nakliye miktarınızı daha iyi tahmin etmek için ürünün ağırlığını görüntülüyoruz!

Web Sitesi: pandabuy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PandaBuy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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