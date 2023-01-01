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Mint

Mint

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Web Sitesi: intuit.com

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Mint.com, Aaron Patzer tarafından oluşturulan, ABD ve Kanada için ücretsiz, web tabanlı bir kişisel finansal yönetim hizmetidir. Mint, başlangıçta Yodlee ile yapılan bir anlaşma yoluyla hesap birleştirmeyi sağladı ancak o zamandan beri hesaplara bağlanmak için Intuit'i kullanmaya başladı. Mint'in birincil hizmeti, kullanıcıların banka, kredi kartı, yatırım ve kredi bakiyelerini ve işlemlerini tek bir kullanıcı arayüzü üzerinden takip etmelerine, bütçe oluşturmalarına ve finansal hedefler belirlemelerine olanak tanıyor. 2009 yılında Mint, Quicken ve TurboTax'in yapımcıları Intuit tarafından satın alındı. 2010 yılı itibarıyla Mint.com, 16.000'den fazla ABD ve Kanada finans kurumuyla bağlantı kurduğunu ve 17 milyondan fazla bireysel mali hesabı desteklediğini iddia ediyor. Kasım 2013 itibarıyla Mint.com'un 10 milyondan fazla kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. Mint.com'un 2016 yılında 20 milyondan fazla kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Web Sitesi: intuit.com

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