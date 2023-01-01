GM Financial, ABD ve Kanada'daki otomobil satıcıları aracılığıyla otomobil kredisi finansmanı sağlıyor. Müşterilerimize ve bayilerimize rekabetçi finansman ve GM kiralama programları ile gururla hizmet veriyoruz.

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