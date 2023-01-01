Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TJ Intranet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin (TJHSST) öğrencileri ve öğretim üyeleri için intranet. Öğrenci tarafından oluşturulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır.

Web Sitesi: tjhsst.edu

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