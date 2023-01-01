WebCatalog
TJ Intranet

TJ Intranet

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Web Sitesi: tjhsst.edu

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TJ Intranet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin (TJHSST) öğrencileri ve öğretim üyeleri için intranet. Öğrenci tarafından oluşturulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır.

Web Sitesi: tjhsst.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, TJ Intranet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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