PowerSchool, daha iyi okul yönetimini, öğrenci gelişimini ve aile katılımını destekleyen yenilikçi K-12 eğitim teknolojisi yazılımı sağlar.

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