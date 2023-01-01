WebCatalog
PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PowerSchool çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PowerSchool, daha iyi okul yönetimini, öğrenci gelişimini ve aile katılımını destekleyen yenilikçi K-12 eğitim teknolojisi yazılımı sağlar.

Web Sitesi: powerschool.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PowerSchool ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Panorama Education

Panorama Education

secure.panoramaed.com

FACTS

FACTS

factsmgt.com

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvasrealize.com

Aktiv Learning

Aktiv Learning

aktiv.com

Sycamore Education

Sycamore Education

app.sycamoreschool.com

Neverskip for Parents

Neverskip for Parents

app.neverskip.com

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Aeries

Aeries

aeriesconnect.auhsd.us

FLVS

FLVS

flvs.focusschoolsoftware.com

TikTok Shop Seller Center

TikTok Shop Seller Center

seller.tiktok.com

Teachboost

Teachboost

teachboost.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası