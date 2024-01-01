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Veriye dayalı K-12 işe alımı. Nimble size zaman kazandırır ve en güçlü adayları işe almanıza yardımcı olur. Nimble, her K-12 öğrencisinin mükemmel öğretmenlere erişmesini sağlamak için tahmine dayalı analitiği kullanıyor. Akıllı başvuru takip sistemimiz (ATS), okul bölgelerinin sınıfları için en iyi eğitimcileri belirlemesine ve işe almasına yardımcı olmak için tahmine dayalı bir modelden yararlanır.

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