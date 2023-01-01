Smashrun koşuculara yönelik veri odaklı web tabanlı bir eğitim platformudur. Koşu takipçilerinin aksine Smashrun, koşucuların büyük veri analizini kullanarak çalışan uygulamalardan ve GPS cihazlarından topladıkları verileri anlamalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: secure.smashrun.com

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