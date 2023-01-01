Yapay Zeka Koşu Uygulaması, tüm yeteneklere sahip koşucular için akıllı egzersiz planları Şimdi kaydolun Kişisel Planınız TrainAsONE, egzersiz planınızı size, verilerinize ve hedeflerinize göre sürekli olarak ayarlayan, devrim niteliğinde, çok ödüllü, yapay zeka destekli koşu uygulamasıdır. Bu yıl bir düzine yarış mı koşacaksınız? Hiç sorun değil, TrainAsONE birden fazla eş zamanlı hedefi karşılayabilir!

Web Sitesi: trainasone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TrainAsONE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.