WebCatalog
Polar

Polar

polar.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Polar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Polar'ın yüksek kaliteli kondisyon takipçilerine, koşu, triatlon ve cross training için kalp atış hızı monitörlerine, GPS özellikli bisiklet bilgisayarlarına ve dayanıklılık antrenmanı için spor saatlerine göz atın.

Web Sitesi: polar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Polar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Smashrun

Smashrun

smashrun.com

FormBeat

FormBeat

formbeat.com

Tracki

Tracki

tracki.com

iFIT

iFIT

ifit.com

XOSS

XOSS

xoss.co

Upgrade

Upgrade

upgrade.com

Outdooractive

Outdooractive

outdooractive.com

TAG Heuer

TAG Heuer

tagheuer.com

Dell

Dell

dell.com

CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

Lidl US

Lidl US

lidl.com

Loop Community

Loop Community

loopcommunity.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası