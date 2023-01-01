WebCatalog
Tracki

Tracki

tracki.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tracki çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tracki GPS Takip Cihazları, arabalarınızın, çocuklarınızın, pahalı ekipmanlarınızın gerçek zamanlı GPS takibi için ve sevdiklerinizi takip etmek için dünya çapında sınırsız mesafeli GPS takip cihazlarıdır.

Web Sitesi: tracki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tracki ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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