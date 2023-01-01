XOSS, Bisiklete binme ve diğer açık hava sporlarında uzmanlaşmış bir 'HEPSİ BİR ARADA' uygulamasıdır. Bisiklet bilgisayarlarından veri senkronizasyonu; Antrenman kaydı ve veri analizi

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