WebCatalog
XOSS

XOSS

xoss.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde XOSS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

XOSS, Bisiklete binme ve diğer açık hava sporlarında uzmanlaşmış bir 'HEPSİ BİR ARADA' uygulamasıdır. Bisiklet bilgisayarlarından veri senkronizasyonu; Antrenman kaydı ve veri analizi

Web Sitesi: xoss.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, XOSS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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