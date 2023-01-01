Anki Uygulaması, platformlar arası bir mobil ve masaüstü flashcard uygulamasıdır. Boş zamanlarınızda Flashcard'ları inceleyin. Metin, ses ve görsellerle bilgi kartları hazırlayın veya önceden hazırlanmış olanları indirin. Güçlü AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) algoritması sayesinde ders çalışmak son derece verimlidir. AnkiApp, bulut aracılığıyla tüm cihazlarınızda otomatik olarak yedekleme ve senkronizasyon gerçekleştirir.

Web Sitesi: ankiapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AnkiApp Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.