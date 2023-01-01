WebCatalog
AnkiApp Web

AnkiApp Web

web.ankiapp.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AnkiApp Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anki Uygulaması, platformlar arası bir mobil ve masaüstü flashcard uygulamasıdır. Boş zamanlarınızda Flashcard'ları inceleyin. Metin, ses ve görsellerle bilgi kartları hazırlayın veya önceden hazırlanmış olanları indirin. Güçlü AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) algoritması sayesinde ders çalışmak son derece verimlidir. AnkiApp, bulut aracılığıyla tüm cihazlarınızda otomatik olarak yedekleme ve senkronizasyon gerçekleştirir.

Web Sitesi: ankiapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AnkiApp Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Cram

Cram

cram.com

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Studyable

Studyable

studyable.app

Chirr App

Chirr App

getchirrapp.com

Podurama

Podurama

podurama.com

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

VocabEnricher

VocabEnricher

vocabenricher.com

yippity

yippity

yippity.io

Nesto

Nesto

nesto.cc

Rainyscope

Rainyscope

rainyscope.com

A.V. Mapping

A.V. Mapping

avmapping.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası