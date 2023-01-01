WebCatalog
Brainscape

Brainscape

brainscape.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brainscape çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Brainscape'in AKILLI FLASH KARTLARI, gezegendeki herhangi bir Flashcard uygulamasının en güçlü aralıklarla tekrarlanması ve aktif hatırlanmasıyla, öğrenme hızınızı iki katına çıkarmak için hiper verimli çalışma ve güçlü alışkanlıklar geliştirir! (Ve muhtemelen evrende, bazı süper zeki uzaylı türlerinin bizi geride bırakmadığını varsayarsak.)

Web Sitesi: brainscape.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brainscape ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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