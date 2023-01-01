Brainscape'in AKILLI FLASH KARTLARI, gezegendeki herhangi bir Flashcard uygulamasının en güçlü aralıklarla tekrarlanması ve aktif hatırlanmasıyla, öğrenme hızınızı iki katına çıkarmak için hiper verimli çalışma ve güçlü alışkanlıklar geliştirir! (Ve muhtemelen evrende, bazı süper zeki uzaylı türlerinin bizi geride bırakmadığını varsayarsak.)

Web Sitesi: brainscape.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brainscape ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.