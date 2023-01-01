Akıllıca yatırım yapın, sağlık sigortası alın, akıllı alışkanlıklar geliştirin ve daha fazlasını yapın! Finhabits olarak finansal hizmetlerin daha kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Uygulamamız geleceğiniz için yatırım yapmanıza, uygun fiyatlı sağlık sigortası planlarına kaydolmanıza ve akıllı finansal alışkanlıkları öğrenmenize olanak tanır. Topluluğumuza katılın ve para alışkanlıklarınızda ustalaşın!

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