Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Seesaw çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Tahterevalli, ABD'deki 4 okuldan 3'ünde ve 150'den fazla ülkede kullanılan bir sınıf uygulamasıdır. Öğrencilerin sınıfta, uzaktan eğitimde veya hibrit bir öğrenme ortamında etkileşimde kalmasını ve bağlantıda kalmasını sağlayın.

Web Sitesi: seesaw.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seesaw ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.