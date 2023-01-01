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Seesaw

Seesaw

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Web Sitesi: seesaw.me

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tahterevalli, ABD'deki 4 okuldan 3'ünde ve 150'den fazla ülkede kullanılan bir sınıf uygulamasıdır. Öğrencilerin sınıfta, uzaktan eğitimde veya hibrit bir öğrenme ortamında etkileşimde kalmasını ve bağlantıda kalmasını sağlayın.

Web Sitesi: seesaw.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seesaw ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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