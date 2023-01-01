Çocuklara yönelik 300'den fazla dans videosu, yoga egzersizleri ve farkındalık aktiviteleriyle ekran başında geçirilen zamanı aktif hale getirin! Öğretmenlerin güvendiği ve ABD'deki 5 devlet ilkokulundan 4'ünde kullanılan GoNoodle videoları, evlerde ve okullarda her ay 667 milyon dakikadan fazla hareket süresi yaratıyor.

Web Sitesi: gonoodle.com

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