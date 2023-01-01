WebCatalog
CinchShare

CinchShare

cinchshare.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CinchShare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En kolay ve en hızlı sosyal medya planlama uygulaması Oyundaki en kolay, en hızlı sosyal medya planlama aracıyla, önemli olan şeylere daha fazla, gönderileri ve Facebook partilerini planlamaya daha az zaman ayırın.

Web Sitesi: cinchshare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CinchShare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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