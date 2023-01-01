WebCatalog
Planly

Planly

planly.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Planly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönderilerini planlayarak zamandan tasarruf edin ve yaratıcı sürecinizin tadını çıkarın.

Web Sitesi: planly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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