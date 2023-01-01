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Temi

Temi

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Web Sitesi: temi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Temi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Temi, sesi metne dönüştürmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Bir dosya yükleyin, biz onu yazıya döküyoruz ve birkaç dakika içinde size bir metnin metnini e-postayla gönderiyoruz. Yalnızca 25¢/dak.

Web Sitesi: temi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Temi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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