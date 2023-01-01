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SlideServe

SlideServe

slideserve.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SlideServe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SlideServe, PowerPoint sunumlarını herkese açık veya özel olarak dünyayla Yüklemenin ve Paylaşmanın en kolay yoludur. Konu arama, Slayt gösterileri, PPT indirme, Transkript ve daha fazlası.

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