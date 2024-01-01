Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TeamSlide is a slide search and library solution with a PowerPoint add-in. Access all of your slides, images, and videos without ever leaving PowerPoint. TeamSlide checks your presentations for version control, prompting you when there are out-of-date slides. Seamlessly connect TeamSlide to SharePoint, Box, OneDrive, Google Drive, or any other content management system. Maximize the value of your content and build better presentations through TeamSlide's slide library capabilities.

Kategoriler :

Web Sitesi: teamsli.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, TeamSlide ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.