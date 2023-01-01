Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Slides çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Daha iyi sunumlar yapın. Slaytlar, profesyonel slayt desteleri oluşturmanıza olanak tanır ve bunları sunarken harika görünmenizi sağlar.

Web Sitesi: slides.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slides ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.