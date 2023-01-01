Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Sunuları OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft PowerPoint, Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından Forethink, Inc. adlı bir yazılım şirketinde oluşturulan bir sunum programıdır. Başlangıçta yalnızca Macintosh bilgisayarları için 20 Nisan 1987'de piyasaya sürüldü. Microsoft, PowerPoint'in ortaya çıkışından üç ay sonra 14 milyon dolara satın aldı. Bu, Microsoft'un ilk önemli satın alımıydı ve Microsoft, Forethinking'in bulunduğu Silikon Vadisi'nde PowerPoint için yeni bir iş birimi kurdu. PowerPoint, Microsoft Office paketinin bir bileşeni haline geldi ve ilk olarak 1989'da Macintosh için ve 1990'da Windows için sunuldu. birkaç Microsoft uygulaması. PowerPoint 4.0'dan (1994) başlayarak PowerPoint, Microsoft Office geliştirme sürecine entegre edildi ve paylaşılan ortak bileşenleri ve birleştirilmiş kullanıcı arayüzünü benimsedi. Microsoft Windows için bir sürüm piyasaya sürülmeden önce PowerPoint'in pazar payı ilk başta çok küçüktü, ancak PowerPoint'in piyasaya sürülmesiyle hızla büyüdü. Windows ve Office'in büyümesi. 1990'ların sonlarından bu yana, PowerPoint'in dünya çapındaki sunum yazılımı pazar payının yüzde 95 olduğu tahmin ediliyor. PowerPoint başlangıçta ticari organizasyonlar içindeki grup sunumları için görseller sağlamak üzere tasarlandı, ancak hem iş dünyasında hem de diğer birçok iletişim durumunda çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. ve ötesinde. PowerPoint'in bu çok daha geniş kullanımının etkisi, toplum genelinde güçlü bir değişim olarak deneyimlendi; daha az kullanılması, farklı kullanılması veya daha iyi kullanılması gerektiği yönündeki tavsiyeler de dahil olmak üzere güçlü tepkiler oluştu. İlk PowerPoint sürümü (Macintosh 1987) tepegöz şeffafları üretmek için kullanıldı, ikincisi (Macintosh 1988, Windows 1990) ayrıca 35 mm renkli slaytlar da üretebiliyordu. Üçüncü versiyon (Windows ve Macintosh 1992), sanal slayt gösterilerinin dijital projektörlere video çıkışını sağladı; bu, zamanla fiziksel şeffaflıkların ve slaytların tamamen yerini alacaktı. O zamandan bu yana bir düzine ana sürüm birçok ek özellik ve çalışma modu ekledi ve PowerPoint'i Apple Macintosh ve Microsoft Windows'un ötesinde kullanılabilir hale getirerek iOS, Android ve web erişimi için sürümler ekledi.

Web Sitesi: microsoft.com

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