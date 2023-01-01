Microsoft Word Online

Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Word adı altında piyasaya sürüldü. Sonraki sürümler daha sonra DOS çalıştıran IBM PC'ler (1983), Classic Mac OS çalıştıran Apple Macintosh (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft dahil olmak üzere diğer birçok platform için yazılmıştır. Windows (1989), SCO Unix (1994) ve macOS (eski adıyla OS X; 2001).

Web Sitesi: microsoft.com

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