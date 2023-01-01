Alternatifler - Microsoft Word Online
Google Docs
google.com
Google Dokümanlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir kelime işlemcidir. Bu hizmet aynı zamanda sırasıyla bir e-tablo ve sunum programı olan Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google Dokümanla...
iCloud Pages
icloud.com
Pages, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. iWork üretkenlik paketinin bir parçasıdır ve macOS, iPadOS ve iOS işletim sistemlerinde çalışır. Ayrıca web üzerindeki iCloud'da da mevcut. Pages'ın ilk sürümü 11 Ocak 2005'te duyuruldu ve bir ay sonra piyasaya sürüldü.
Zoho Writer
zoho.com
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