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Alternatifler - Microsoft Word Online

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Dokümanlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir kelime işlemcidir. Bu hizmet aynı zamanda sırasıyla bir e-tablo ve sunum programı olan Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google Dokümanla...

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Pages, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. iWork üretkenlik paketinin bir parçasıdır ve macOS, iPadOS ve iOS işletim sistemlerinde çalışır. Ayrıca web üzerindeki iCloud'da da mevcut. Pages'ın ilk sürümü 11 Ocak 2005'te duyuruldu ve bir ay sonra piyasaya sürüldü.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Güçlü Yazar. Güçlü Kelimeler. Kelimelerin gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda kullanılabilen güçlü bir kelime işlemci olan Writer'ı yarattık. Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ücretsiz olarak zarif, ilham verici belgeler oluşturun.

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