Alternatifler - Microsoft Word Online

iCloud Pages

icloud.com

Pages, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. iWork üretkenlik paketinin bir parçasıdır ve macOS, iPadOS ve iOS işletim sistemlerinde çalışır. Ayrıca web üzerindeki iCloud'da da mevcut. Pages'ın ilk sürümü 11 Ocak 2005'te duyuruldu ve bir ay sonra piyasaya sürüldü.