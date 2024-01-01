Alternatifler - TeamSlide
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Command E
getcommande.com
Her Şeyi Aramanız. Komut E de sizin kadar hızlı düşünüyor. Bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye kesinlikle erişmenin en yeni ve en hızlı yöntemiyle tanışın.
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Search.io
search.io
Dakikalar içinde web sitenize, e-ticaret mağazanıza veya uygulamanıza makine öğrenimi tarafından desteklenen arama ve keşif ekleyin. Tamamen barındırılan, 14 günlük ücretsiz deneme.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
nuclia
nuclia.com
Yapay zeka aramasını ve üretken yanıtları ürününüze ekleyin. Nuclia API, verilerinizin gizliliğini korurken ve halüsinasyonlardan kaçınırken %100 kullanıma hazır yapay zeka araması ve belgelerden, metinlerden ve videolardan üretken yanıtlar almanızı sağlar.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Glean
glean.com
Şirketinizin bildiklerini anında öğrenin. Glean, sezgileri olan bir çalışma asistanıdır. Tam olarak ihtiyacınız olanı bulmak ve bilmeniz gereken şeyleri keşfetmek için şirketinizin tüm uygulamalarında arama yapın.
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Onna
onna.com
Onna, tek bir yerde akıcı, basitleştirilmiş bir arama ve yönetim deneyimi sunmak için favori uygulamalarınızdaki verileri merkezileştirir.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm bir Hizmet Olarak Arama'dır. Arama API'miz, verileriniz ve belgeleriniz için web ölçeğinde, gerçek zamanlı, tam metinli, anında arama olanağı sunar. SeekStorm, Hizmet olarak bir Tarayıcıdır. Yüksek performanslı, odaklanmış bir tarayıcı, Lucene'ye kıyasla 20 kat daha fazla hız ve 200 kat da...
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlük kaydı ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olan...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve maksimum veri güvenliği ile aramanızı her zaman yeşil tutar.
Vectara
vectara.com
Vectara, işletmelerin kendi verileri (ChatGPT'yi düşünün, ancak verileriniz için) üzerinde akıllı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan, LLM destekli bir konuşma arama ve bilgi keşif platformudur. Önce geliştirici olan platform, basit bir API sağlar ve geliştiricilere endüstri lideri uygunlukla en son...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch, geliştiricilere ve iş ekiplerine, arama tabanlı dönüşümleri artıran en sezgisel arama deneyimini oluşturmaları için güç veriyor
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch, GoLinks'in yapımcılarının sunduğu üretken bir yapay zeka kurumsal arama platformudur. GoSearch, birden fazla kaynaktan özetlenen içgörüler için üretken yapay zeka tarafından desteklenen tek, birleşik bir arama arayüzü sağlamak amacıyla 100'den fazla kişisel ve şirket uygulamasını birbirine...
Miso.ai
miso.ai
Miso, Google ve Amazon gibi platformların makine öğreniminin süper güçlerini demokratikleştirerek herhangi bir ekibin tüm kullanıcı yolculuğu boyunca hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve birleşik arama, keşif ve etkileşim oluşturabilmesini sağlar. Ve geleneksel çözümlerden farklı olarak Miso, kullanı...
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binl...
Findr
usefindr.com
Tüm uygulamalarınız için evrensel arama. Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir arama asistanıdır. Findr ile şunları yapabilirsiniz: 1. Bilgi aramak için harcanan süreyi azaltın. 2. Bağlantı ve belge istemeyi bırakın; ekip işbirliğini ve üretken...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io, işletmelerin sektör lideri kullanıcı arayüzü bileşenleri, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak dağıtmak için bir kontrol düzlemi ve arama için eyleme dönüştürülebilir analizler ile en iyi uygulama arama deneyimini oluşturmasına olanak tanır. Elasticsearch ve OpenSearch ile kutudan...
Outmind
outmind.ai
Outmind, zaman, kalite ve verimlilik kazanmanızı sağlamak için belgelerinize, e-postalarınıza, konuşmalarınıza anında erişmenizi sağlar. Outmind ile mevcut belgeleri yeniden oluşturmanız gerekmez; dahili referans öğelerinden başlayabilirsiniz. Makine öğrenimi algoritmalarımız her sorgu için otomatik...
Hebbia
hebbia.ai
Yapay Genel Zeka (AGI) için kullanıcı arayüzleri geliştiricisi. Hebbia'nın Matrix ürünü finans, hukuk, hükümet ve ilaç şirketleri tarafından kullanılan bilgi çalışmalarına yönelik bir yardımcı pilottur. Matrix, en karmaşık görevleri anlaşılır LLM eylemlerine bölerek doğru bir şekilde ele alır. Kulla...
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelik...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExp...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıy...
Cludo
cludo.com
Cludo, otomasyon ve anlamlı veriler aracılığıyla web ve pazarlama ekiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı bir arama aracıdır. Hem sizin hem de son kullanıcılarınız için aramayı kolaylaştırıyoruz. Cludo, kuruluşların ve müşterilerinin bilgiyle bağlantı kurma ve bilgileri kullan...
Site Search 360
sitesearch360.com
Web siteniz için akıllı, hızlı, son derece özelleştirilebilir arama. - Site sayfalarınızı, ürünlerinizi, YouTube videolarınızı, SSS'lerinizi ve belgelerinizi (PDF, DOC, XLS, PPT) dizine ekleyin. - - İçeriğinizi başarılı bir şekilde dizine eklemek için güçlü tarayıcımızı kullanın, bir site haritası s...
SearchStax
searchstax.com
Güçlü Arama Kolaylaştı SearchStax, pazarlamacılar ve geliştiriciler için en güçlü, alakalı ve sağlam arama deneyimlerini sunmanın en kolay ve hızlı yoludur. Arka uçta yönetilen, barındırılan Solr altyapısından ön uçta gelişmiş ve kişiselleştirilmiş site aramasına kadar uçtan uca yazılım çözümleri su...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi ed...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search, tüm kuruluş için Üretken Yapay Zeka aramasıyla içgörülerin kilidini açar. Yapay zeka destekli yeni arama ve analiz motoru, sonuç sunmanın ötesine geçerek bağlam, analiz ve kuruluşunuzun derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Çeşitli veri türlerini, formatlarını ve kaynaklarını...
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı AI uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verile...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. D...
AddSearch
addsearch.com
Piyasanın en yüksek yatırım getirisi ile yapay zeka destekli site arama ve filtreleme. En çok önerilen site arama çözümüyle web sitenizin dönüşümlerini artırın. AddSearch tarayıcısı veya API'si ile herhangi bir platform için tam uygulama desteği ve hızlı kurulum elde edin.
Doofinder
doofinder.com
Akıllı Site Aramasıyla e-Ticaretinizi Yükseltin Satışlarınızı artırırken son derece alakalı yapay zeka destekli arama sonuçları sağlayın ve müşterinizin alışveriş deneyimini optimize edin.
Conversica
conversica.com
Conversica, gelir ekipleri için Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Gelir Dijital Asistanları ile yaşam döngüsü boyunca gelirin kilidini açın.
Unleash
getunleash.io
Arkadaşlar, arkadaşlarının kendi özellik işaretleme sistemlerini oluşturmalarına izin vermez. Unleash özellik yönetimi, büyük işletmeler düşünülerek oluşturulduğundan, bunu kendiniz oluşturmanıza gerek kalmaz. Açık kaynaklıyız, özeliz, güvenliyiz ve kutudan çıktığı anda en karmaşık kurulumlara hazı...
Clerk.io
clerk.io
Sınırsız Çerezsiz Kişiselleştirme. Clerk.io, site araması, ürün önerileri, e-postalar, sosyal medya ve reklamlarda satışları otomatik olarak artırmak için tüm müşteri yolculuğunuz boyunca kişiselleştirmeyi ve alaka düzeyini güçlendirir.
Collato
collato.com
Anında yanıtlar, sıfır çaba. Takımınızın kolektif beyniyle tanışın. Tüm araçlarınızda dağıtılmış ürün bilgilerini bir bakışta bularak saatten tasarruf edin.