WebCatalog
Wideo

Wideo

wideo.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wideo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Dakikalar içinde animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturun. Kolayca oluşturabileceğiniz, indirebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz ilgi çekici ve büyüleyici bir videoyla izleyicilerinizi şaşırtın.

Web Sitesi: wideo.co

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