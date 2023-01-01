WebCatalog
Talki Guru

Talki Guru

talki.guru

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Talki Guru çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm içerik gereksinimleriniz için TalkiGuru Studio ile birkaç dakika içinde doğal tonda seslendirmeler oluşturun. Devrim niteliğindeki platformumuz, şaşırtıcı derecede gerçekçi videolar oluşturmak için AI Voice ve AI Lipsync teknolojisinin gücünden yararlanıyor. Zahmetsizce ilgi çekici içerik, büyüleyici sunumlar ve büyüleyici hikaye anlatımı oluşturun.

Web Sitesi: talki.guru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Talki Guru ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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