WebCatalog
iStory

iStory

studio.istorylive.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iStory çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sesli Yapay Zeka, Hikaye Anlatımı ve Analitiklerin gücünü entegre ediyoruz. Doğal ses etkileşimi ve zengin medya ekleyerek ilgi çekici dijital pazarlama deneyimleri yaratın.

Web Sitesi: istorylive.com

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