WebCatalog
Wisecut

Wisecut

app.wisecut.video

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Video Oluşturma Artık Akıllıca. Wisecut, videoları sizin için düzenlemek için yapay zeka ve ses tanımadan yararlanan çevrimiçi bir otomatik video düzenleme yazılımıdır. Işık hızında ilgi çekici videolar oluşturmak için yapay zekanın gücünden yararlanın!

Web Sitesi: wisecut.video

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