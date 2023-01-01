WebCatalog
dupdub

dupdub

dupdub.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde dupdub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DupDub, gerçekçi metinden konuşmaya sesler üreten en iyi çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucusudur. Ses değiştiricimizi/dönüştürücümüzü kullanarak 400'den fazla metinden konuşmaya insan benzeri sesi anında dönüştürün!

Web Sitesi: dupdub.com

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