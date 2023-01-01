Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SongBox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Müziği özel olarak paylaşmanın akıllı yolu - SongBox, seçtiğiniz kişilerle paylaşmak üzere özel, güvenli ve kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmanıza olanak tanır

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