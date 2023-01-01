Hassas bilgileri iş arkadaşlarınızla, müşterilerinizle, arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşın. Parolaları ve diğer hassas bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmak için InPrivy'yi kullanın. Alıcı tarafından açıldığında geçersiz kılınacak güvenli bir bağlantı oluşturun (daha fazla seçenek mevcuttur). Gizli verilerinizin e-posta konuşmalarında veya sohbetlerde tamamen görünür kalmasını önleyin. InPrivy – güvenli ve kolay paylaşım.

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