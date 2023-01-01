WebCatalog
InPrivy

InPrivy

inprivy.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde InPrivy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hassas bilgileri iş arkadaşlarınızla, müşterilerinizle, arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşın. Parolaları ve diğer hassas bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmak için InPrivy'yi kullanın. Alıcı tarafından açıldığında geçersiz kılınacak güvenli bir bağlantı oluşturun (daha fazla seçenek mevcuttur). Gizli verilerinizin e-posta konuşmalarında veya sohbetlerde tamamen görünür kalmasını önleyin. InPrivy – güvenli ve kolay paylaşım.

Web Sitesi: inprivy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, InPrivy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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