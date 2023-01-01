WebCatalog
Cloaksys

Cloaksys

cloaksys.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloaksys çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GİZLİ NOTLARI, ŞİFRELERİ, MÜŞTERİ HASSAS BİLGİLERİNİ, GİZLİ SOS TARİFİNİZİ VE TÜM DOSYALARINIZI GÜVENLİ hale getirin.

Web Sitesi: cloaksys.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloaksys ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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