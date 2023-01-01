WebCatalog
AudioPen

AudioPen

audiopen.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AudioPen çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dağınık düşünceleri anlaşılır metne dönüştürmenin en kolay yolu. Sadece rekoru kır. Daha sonra başıboş dolaşmaya başlayın. AudioPen işiniz bittiğinde işleri temizleyecektir.

Web Sitesi: audiopen.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, AudioPen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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