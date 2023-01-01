WebCatalog
OASIS

OASIS

theoasis.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OASIS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Düşüncelerinizden e-posta metinleri, makaleler içeriği oluşturun. Düşüncelerinizi kaydedin. Herhangi bir formatta veya tarzda kopyalayın ve yeniden yazın. Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: theoasis.com

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