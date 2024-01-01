Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.

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