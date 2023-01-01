WebCatalog
Effy.ai

Effy.ai

effy.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Effy.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern liderler için performans yönetimi yazılımı. Geri bildirim toplayın ve çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirilecek alanlarını tanıyın. Ekibinizin büyümesini sağlayın. Yönetimi koçluğa dönüştürün.

Web Sitesi: effy.ai

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