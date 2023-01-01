WebCatalog
Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Social Intents çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Microsoft Teams, Slack ve ChatGPT için 1 Numaralı Canlı Sohbet ile tanışın. Müşterilerinizle konuşmak kolay olmalı. Halihazırda kullandığınız işbirliği araçlarını kullanarak onlarla sohbet edin: Teams ve Slack. Web sitenizin verileriyle eğitilmiş ChatGPT destekli sohbet robotları oluşturun. ChatGPT ve insan aracılar arasındaki sohbetleri kolayca aktarın.

Web Sitesi: socialintents.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Social Intents ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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