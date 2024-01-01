Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı Sohbet yedeklemesi etkin olan istemciler artık Uygulama aracılığıyla gelen canlı sohbet istekleri konusunda bilgilendirilebilir ve hatta kullanıcılarla doğrudan Uygulamanın içinden sohbet edebilirler. * Departmanlar arasında Sohbet Aktarma yeteneği ve kullanım kolaylığını artırmak için Hızlı Yanıtların oluşturulması/eklenmesi de dahil olmak üzere, bulut tabanlı çözümümüzde mevcut olan tüm Canlı Sohbet işlevleri Uygulama içinde kullanılabilir. * Müşteriler, botları tarafından oluşturulan potansiyel müşterilerden haberdar edilebilir ve bu sayede hızlı bir şekilde harekete geçilebilir. * Tüm mesajlaşma kanallarındaki sohbet transkriptleri, bunların bağlı olduğu yerde incelenebilir; Web sitesi sohbetleri, Whatsapp sohbetleri ve Messenger sohbetleri dahil. Soruları, sohbetleri ve dönüşümleri artırmaya yönelik reaktif ve proaktif özellikler.

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Web Sitesi: konversable.com

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