Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde konversable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür.
Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir.
Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır:
* Canlı Sohbet yedeklemesi etkin olan istemciler artık Uygulama aracılığıyla gelen canlı sohbet istekleri konusunda bilgilendirilebilir ve hatta kullanıcılarla doğrudan Uygulamanın içinden sohbet edebilirler.
* Departmanlar arasında Sohbet Aktarma yeteneği ve kullanım kolaylığını artırmak için Hızlı Yanıtların oluşturulması/eklenmesi de dahil olmak üzere, bulut tabanlı çözümümüzde mevcut olan tüm Canlı Sohbet işlevleri Uygulama içinde kullanılabilir.
* Müşteriler, botları tarafından oluşturulan potansiyel müşterilerden haberdar edilebilir ve bu sayede hızlı bir şekilde harekete geçilebilir.
* Tüm mesajlaşma kanallarındaki sohbet transkriptleri, bunların bağlı olduğu yerde incelenebilir; Web sitesi sohbetleri, Whatsapp sohbetleri ve Messenger sohbetleri dahil.
Soruları, sohbetleri ve dönüşümleri artırmaya yönelik reaktif ve proaktif özellikler.
Yasal Uyarı: WebCatalog, konversable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.