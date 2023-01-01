Alibaba Cloud EDS

Elastik Masaüstü Hizmeti - Kullanışlı ve güvenli bir bulut tabanlı Hizmet Olarak Masaüstü (DaaS) çözümü. EDS, masaüstü ortamları için hızlı ve kolay oluşturma ve dağıtımın yanı sıra merkezi yönetim ve İşletme ve Bakım sağlar. Önceden büyük donanım yatırımları yapmadan hızlı bir şekilde güvenli, yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir bulut masaüstü oluşturabilirsiniz. EDS, güvenli veri yönetimi ve kontrolü ile yüksek performanslı bilgi işlem için yüksek gereksinimlere sahip finans, tasarım, video ve eğitim gibi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.

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