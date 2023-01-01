WebCatalog
Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

eds.aliyun.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alibaba Cloud EDS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Elastik Masaüstü Hizmeti - Kullanışlı ve güvenli bir bulut tabanlı Hizmet Olarak Masaüstü (DaaS) çözümü. EDS, masaüstü ortamları için hızlı ve kolay oluşturma ve dağıtımın yanı sıra merkezi yönetim ve İşletme ve Bakım sağlar. Önceden büyük donanım yatırımları yapmadan hızlı bir şekilde güvenli, yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir bulut masaüstü oluşturabilirsiniz. EDS, güvenli veri yönetimi ve kontrolü ile yüksek performanslı bilgi işlem için yüksek gereksinimlere sahip finans, tasarım, video ve eğitim gibi alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.

Web Sitesi: alibabacloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alibaba Cloud EDS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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