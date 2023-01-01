WebCatalog
Scoop MAE

Scoop MAE

scoop.solar

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Scoop MAE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Scoop, güneş enerjisi kurulumu, güneş enerjisi işletme ve bakımı, güneş enerjisi proje yönetimi ve rüzgar santrali bakımı dahil olmak üzere yeni enerji projelerine yönelik basit, güçlü bir iş yönetimi ve otomasyon yazılımıdır. Scoop, doğrudan mobil cihazlarında yapılandırılabilir sektördeki en iyi uygulama uygulama şablonlarıyla ekibinizin performansının en üst düzeyde olmasını sağlar.

Web Sitesi: scoop.solar

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scoop MAE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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