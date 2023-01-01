Scoop, güneş enerjisi kurulumu, güneş enerjisi işletme ve bakımı, güneş enerjisi proje yönetimi ve rüzgar santrali bakımı dahil olmak üzere yeni enerji projelerine yönelik basit, güçlü bir iş yönetimi ve otomasyon yazılımıdır. Scoop, doğrudan mobil cihazlarında yapılandırılabilir sektördeki en iyi uygulama uygulama şablonlarıyla ekibinizin performansının en üst düzeyde olmasını sağlar.

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