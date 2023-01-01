WebCatalog
Vinota

Vinota

vinota.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vinota çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Birçok ülkeye en düşük arama ücretleri. - Hindistan 2,45 ¢/dak - Bangladeş 1,09 ¢/dak - ABD 1 ¢/dak - Nijerya 7,51 ¢/dak - Pakistan 2,72 ¢/dak Kristal netliğinde ses kalitesiyle süper ucuz tarifelerle sevdiklerinize uluslararası aramalar ve SMS gönderin. Daha fazla konuşun ve BÜYÜK Tasarruf sağlayın!

Web Sitesi: vinota.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vinota ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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