Moment, projelerinize ilişkin genel bir bakış sunar. Mimarlar, mühendisler ve danışmanlar için proje yönetimi, faturalandırma ve zaman izleme aracı.

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