WebCatalog
Roll

Roll

app.rollhq.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roll çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Büyümek isteyen işletmeler için Akıllı Proje Yönetimi. Roll, projeleri yönetir, zamanı takip eder, görevleri ayarlayıp atar ve bireysel proje performansını görmenize olanak tanır. Roll, işletmelerinin performansını anlamak ve yönetmek isteyen yaratıcı işletmeler, danışmanlıklar, dijital ajanslar, inşaat mühendisleri ve diğer hizmet tabanlı işletmeler için mükemmeldir.

Web Sitesi: rollhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roll ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Workstack

Workstack

app.workstack.io

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

Synergy

Synergy

app.totalsynergy.com

iMeet Central

iMeet Central

app.imeetcentral.com

Scoro

Scoro

vonkrahl.scoro.com

DeskLog

DeskLog

app.desklog.io

Projecturf

Projecturf

app.projecturf.com

Brightpod

Brightpod

app.brightpod.com

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

eSUB

eSUB

app.esub.com

Caflou

Caflou

app.caflou.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası