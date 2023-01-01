Büyümek isteyen işletmeler için Akıllı Proje Yönetimi. Roll, projeleri yönetir, zamanı takip eder, görevleri ayarlayıp atar ve bireysel proje performansını görmenize olanak tanır. Roll, işletmelerinin performansını anlamak ve yönetmek isteyen yaratıcı işletmeler, danışmanlıklar, dijital ajanslar, inşaat mühendisleri ve diğer hizmet tabanlı işletmeler için mükemmeldir.

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